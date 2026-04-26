Goleiro do Zaragoza dá soco em adversário e corre risco de sofrer punição severa

O goleiro do Zaragoza, Esteban Andrada, pode sofrer uma longa suspensão por agredir um jogador do Huesca no rosto após ser expulso neste domingo (26), durante uma partida da segunda divisão espanhola.

O jogador argentino de 35 anos foi inicialmente expulso por empurrar Jorge Pulido, mas imediatamente partiu para confrontar e agredir Pulido, provocando um tumulto em campo já nos acréscimos.

O goleiro do Huesca, Dani Jiménez, e o jogador do Zaragoza, Dani Tasende, também acabaram sendo expulsos na sequência.

Jogando em casa, o Huesca conseguiu manter a vantagem e garantir uma vitória por 1 a 0 no clássico regional.

Andrada, que está emprestado pelo Monterrey, do México, pode enfrentar uma suspensão de até 12 partidas pelo soco, além da punição de um jogo referente à própria expulsão.

"Protagonizamos cenas impróprias para este esporte, cenas que jamais deveriam ter ocorrido", declarou o Zaragoza em um comunicado.

"Como clube, condenamos veementemente o que aconteceu durante o incidente, que manchou de forma inaceitável uma partida de futebol de particular importância para a nossa região, algo simplesmente inadmissível", acrescentou.

"Em relação ao nosso jogador, Esteban Andrada, o clube irá analisar os acontecimentos e tomar as medidas disciplinares cabíveis", concluiu a nota.

Tanto o Zaragoza quanto o Huesca estão atualmente na zona de rebaixamento, lutando para evitar a queda para a terceira divisão do futebol espanhol.

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