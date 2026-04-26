Marselha empata com Nice (1-1) e fica mais longe da Champions; Lille e Rennes não desistem

O Olympique Marselha sofreu mais um revés em sua busca por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, ao empatar em 1 a 1 em casa com o Nice neste domingo (26), no encerramento da 31ª rodada da Ligue 1.

Não foi um duelo fácil para o OM, que entrou em campo no Vélodrome sob imensa pressão, após o Lyon (3º) ter vencido o Auxerre por 3 a 2 no sábado, e depois que Lille (4º) e Rennes (5º) garantiram vitórias neste domingo contra o Paris FC (1 a 0) e o Nantes (2 a 1), respectivamente.

Isso deixou o Marselha, atualmente na sexta colocação, com a obrigação de conquistar os três pontos para não ficar para trás. Porém, a equipe de Roberto De Zerbi não conseguiu cumprir a missão, para o desespero de seus torcedores.

Agora, o time soma 53 pontos e vê o Rennes (56) abrir três pontos de vantagem. E, o mais importante, surge uma diferença de quatro pontos entre o OM e tanto o Lyon (3º) quanto o Lille (4º).

Com o PSG (1º) e o Lens (2º) já distanciados do pelotão, a batalha pelo terceiro lugar tornou-se o principal objetivo das demais equipes na parte de cima da tabela. Essa posição garante uma vaga direta na próxima Liga dos Campeões, enquanto o quarto colocado conquista um lugar na terceira fase eliminatória da principal competição de clubes da Europa.

O OM, que havia sofrido uma derrota para o Lorient na rodada anterior, acreditou estar no caminho da vitória quando, finalmente, abriu o placar no segundo tempo (66'), com um gol de cabeça do meio-campista dinamarquês Pierre-Emile Højbjerg.

Contudo, o Nice acabou salvando o empate graças a um pênalti convertido com uma cavadinha por Elye Wahi, nos instantes finais (88').

O Nice ocupa atualmente um modesto 15º lugar e luta para escapar do rebaixamento, mas esta semana trouxe um significativo aumento de confiança, já que, antes de conquistar este ponto em Marselha, a equipe já havia garantido na quarta-feira sua vaga na final da Copa da França.

- Nantes mais perto do abismo -

Por sua vez, o Lille garantiu uma vitória fora de casa por 1 a 0 neste domingo contra o Paris FC (12º), equipe confortavelmente instalada no meio da tabela em sua temporada de estreia na primeira divisão.

O único autor do gol da partida foi o belgo-espanhol Matías Fernández-Pardo, que converteu um pênalti aos 27 minutos.

O Rennes também obteve uma vitória apertada, em seu caso, no clássico local contra o Nantes, com Valentin Rongier marcando o gol da vitória por 2 a 1 nos acréscimos (90+2').

O Nantes (17º), atualmente na penúltima colocação, se encontra numa situação crítica: ainda atolado na zona de rebaixamento, o time está a cinco pontos de distância do 16º lugar, atualmente ocupado pelo Auxerre, posição que lhe garantiria ao menos uma vaga na repescagem de permanência na primeira divisão.

"Para realizar um milagre, é preciso vencer. E nós não vencemos. É uma verdade cruel, mas é a verdade", declarou o técnico do Nantes, Vahid Halilhodzic.

Nos demais jogos deste domingo, o Strasbourg (8º) venceu por 3 a 2 fora de casa o Lorient (9º), mantendo vivas as esperanças de conquistar uma vaga em competições europeias, enquanto o Le Havre (14º) e o lanterna Metz (18º) protagonizaram um jogo eletrizante e repleto de gols, que terminou empatado em 4 a 4.

No sábado, o líder do campeonato, o PSG, havia conquistado uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Angers (13º), ampliando sua vantagem para seis pontos sobre o vice-líder Lens, que havia empatado em 3 a 3 em sua visita ao Brest (11º) na sexta-feira.

--- Resultados da 31ª rodada do Campeonato francês:

Sexta-feira, 24 de abril

Brest - Lens 3 - 3

Sábado, 25 de abril

Lyon - Auxerre 3 - 2

Angers - PSG 0 - 3

Toulouse - Monaco 2 - 2

Domingo, 26 de abril

Lorient - Strasbourg 2 - 3

Rennes - Nantes 2 - 1

Le Havre - Metz 4 - 4

Paris Football Club - Lille 0 - 1

Olympique de Marselha - Nice 1 - 1

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 69 30 22 3 5 68 25 43

2. Lens 63 30 20 3 7 60 32 28

3. Lyon 57 31 17 6 8 48 32 16

4. Lille 57 31 17 6 8 50 34 16

5. Rennes 56 31 16 8 7 54 42 12

6. Olympique de Marselha 53 31 16 5 10 59 41 18

7. Monaco 51 31 15 6 10 54 47 7

8. Strasbourg 46 30 13 7 10 49 39 10

9. Lorient 41 31 10 11 10 42 47 -5

10. Toulouse 38 31 10 8 13 43 44 -1

11. Brest 38 30 10 8 12 41 47 -6

12. Paris Football Club 38 31 9 11 11 40 47 -7

13. Angers 34 31 9 7 15 26 43 -17

14. Le Havre 31 31 6 13 12 29 42 -13

15. Nice 30 31 7 9 15 35 57 -22

16. Auxerre 25 31 5 10 16 27 42 -15

17. Nantes 20 31 4 8 19 26 51 -25

18. Metz 16 31 3 7 21 31 70 -39

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