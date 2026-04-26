"Não posso me comparar" a Nadal ou Federer, afirma Sinner

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, afirmou neste domingo (26) em Madri, após garantir sua 24ª vitória consecutiva em uma partida de Masters 1000, que não pode ser comparado a Rafa Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic.

"Eles conquistaram tanto em suas carreiras, e eu ainda estou apenas começando", disse o italiano após derrotar o dinamarquês Elmer Moller por 6-2 e 6-3, avançando assim para as oitavas de final do Masters 1000 da capital espanhola.

"Eles estão em outro nível", afirmou Sinner, antes de enfatizar: "Quanto a mim, estou feliz por estar aqui. Estou feliz por jogar o maior número possível de partidas".

"Eu apenas tento dar tudo o que tenho em cada partida", insistiu o italiano, que encarou com naturalidade o fato de terem ocorrido desistências em Madri, aparentemente devido a um vírus.

"Não sei se isso é algo que acontece apenas aqui ou de modo geral, mas pode acontecer. Quando alguém fica doente, e estamos sempre muito próximos uns dos outros nos refeitórios e na academia, é simplesmente algo que pode ocorrer", observou Sinner.

O número 1 também teceu elogios ao jovem talento espanhol Rafael Jódar, a quem poderá enfrentar nas quartas de final caso ambos continuem avançando na competição.

"Ele é um jogador muito talentoso. Bate na bola com grande precisão e potência. Dá para perceber só pelo som quando ele a golpeia", explicou.

"Ele será um jogador extraordinário no futuro, e já está provando isso. Gosto da mentalidade dele. É bastante tranquila", concluiu Sinner.

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