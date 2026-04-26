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Líbano diz que ataques de Israel causaram 14 mortes no sul do país

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AFP
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Repórter
26/04/2026 17:50

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O Ministério da Saúde do Líbano informou que 14 pessoas morreram neste domingo (26) em ataques israelenses no sul do país, apesar de o cessar-fogo entre Israel e grupo islamista Hezbollah, aliado do Irã, ter sido prorrogado recentemente.

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Em um comunicado, o ministério indicou que, entre os mortos, há duas mulheres e duas crianças. Além disso, 37 pessoas ficaram feridas.

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lg/jfx/nn/vel/rpr

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