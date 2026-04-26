Wembanyama é liberado para jogar pelos Spurs após concussão

O pivô francês Victor Wembanyama recebeu liberação médica para jogar pelo San Antonio Spurs neste domingo (26), pelo Jogo 4 da série de sua série dos playoffs da NBA, em Portland, conforme anunciou a equipe texana a menos de uma hora antes do início da partida.

O jogador de 22 anos, que sofreu uma concussão na terça-feira durante o Jogo 2 contra os Blazers, havia sido vetado na sexta-feira para o Jogo 3 da série, um confronto para o qual os Spurs chegam neste domingo liderando por 2 a 1 no placar geral.

Na terça-feira, 'Wemby' sofreu um impacto violento, batendo a cabeça contra o piso da quadra. Ele precisou cumprir um período de 48 horas de repouso antes de ser autorizado a retomar gradualmente as atividades físicas.

Os Spurs enfrentam os Trail Blazers em Oregon nesta série que está sendo disputada em melhor de sete jogos.

Após conduzir os Spurs à segunda melhor campanha da Conferência Oeste ao término da temporada regular, Wembanyama conquistou o prêmio de Jogador Defensivo do Ano e segue na disputa pelo prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) da liga norte-americana de basquete.

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