Partido do presidente palestino lidera eleições municipais na Cisjordânia

O Fatah, partido nacionalista do presidente palestino Mahmoud Abbas, no poder desde 2005, emerge como a principal força nos conselhos municipais de várias cidades importantes na Cisjordânia, segundo os resultados oficiais divulgados neste domingo (26), com cerca de 95% dos votos apurados.

Os palestinos da Cisjordânia e de Deir al Balah, em Gaza, votaram no sábado (25) para eleger seus prefeitos e vereadores nas primeiras eleições municipais organizadas desde o início da guerra na Faixa de Gaza.

A participação foi baixa, em um contexto de desilusão da população e de um leque reduzido de opções.

Na Cisjordânia, onde foram organizadas eleições em 183 municípios, a participação foi de 53,4%. Já em Deir al Balah, apenas 22,7% dos 70 mil eleitores inscritos votaram.

A lista oficial do Fatah liderou em Hebron, a maior cidade da Cisjordânia, em Tulkarem e Salfit, segundo a Comissão Eleitoral Central, sediada em Ramallah.

O primeiro-ministro palestino, Mohammad Mustafa, declarou em uma coletiva de imprensa que as eleições foram "uma expressão da vontade nacional do povo palestino".

Também aplaudiu o fato de Deir al Balah, na Faixa de Gaza, ter sido incluída nas eleições locais, e viu nisso "uma primeira etapa para um quadro nacional mais inclusivo".

"Até que alcancemos a unidade de toda Palestina", afirmou.

Mas, em várias cidades importantes, como Ramallah e Nablus, não foram realizadas eleições. Nestes dois casos, apenas uma lista foi registrada, filiada ao Fatah ou dominada por esse partido.

Em Jenin, no norte da Cisjordânia, o Fatah obteve seis dos 15 assentos em disputa, o mesmo número alcançado pela lista independente "Jenin".

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, grupos de jovens aparecem comemorando no centro da cidade e interpretando os resultados como um revés para Fatah.

Em Deir al Balah, a maioria das listas estava alinhada com o Fatah ou era independente, mas nenhuma estava vinculada ao Hamas, o movimento islamista rival do Fatah que controla quase metade da Faixa de Gaza.

As administrações municipais palestinas são responsáveis por serviços essenciais como água, saneamento e infraestruturas locais, mas não têm competências legislativas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lba/jd/aor/tq/jvb/an/rm/rpr