Chelsea vence Leeds (1-0) com gol de Enzo Fernández e vai enfrentar City na final da FA Cup

Com um gol do argentino Enzo Fernández o Chelsea derrotou o Leeds United por 1 a 0 neste domingo (26), na segunda semifinal da FA Cup, e avançou para a final, onde vai enfrentar o Manchester City.

A decisão será no dia 16 de maio, em Wembley, o icônico estádio londrino onde as duas semifinais foram disputadas neste fim de semana.

No sábado, o City havia virado o placar nos minutos finais para vencer o Southampton, equipe da segunda divisão, por 2 a 1, na primeira semifinal.

Para o Chelsea, esta será sua primeira participação na final da tradicionalíssima Copa da Inglaterra desde 2022, quando perdeu para o Liverpool.

Já o Manchester City, tem sido uma presença constante nos últimos anos e disputará sua quarta final consecutiva no torneio.

A equipe conquistou a edição de 2023, tendo depois perdido tanto em 2024 quanto em 2025.

A partida deste domingo não chegou exatamente no melhor momento para o Chelsea em termos de moral, ocorrendo em meio a uma crise de resultados e apenas quatro dias após a demissão do técnico Liam Rosenior, que será substituído até o final da temporada pelo interino Calum McFarlane.

Um título na competição de clubes de futebol mais antiga do mundo pode ser mais do que apenas um consolo para os 'Blues', já que também oferece uma vaga na próxima Liga Europa, algo que os londrinos ainda não garantiram através da Premier League.

Os campeões da Copa do Mundo de Clubes do ano passado ocupam atualmente apenas a oitava posição na tabela do Campeonato Inglês, após uma sequência catastrófica de cinco derrotas consecutivas (sem marcar um único gol, para piorar a situação), o que acabou se provando fatal para Rosenior.

Neste domingo, diante de um público de 82.500 torcedores em Wembley, a partida foi decidida por Enzo Fernández, que cabeceou para o fundo da rede após um cruzamento do atacante português Pedro Neto, aos 23 minutos.

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