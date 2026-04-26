Sinner atropela Moller e vai às oitavas de final do Masters 1000 de Madri

AF
AFP
AF
AFP
26/04/2026 13:30

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, segue firme no Masters 1000 de Madri, e já garantiu sua vaga nas oitavas de final ao derrotar o dinamarquês Elmer Moller por 6-2 e 6-3 neste domingo (26). 

Sinner, que precisou de apenas uma hora e 17 minutos para vencer a partida, vai enfrentar na próxima fase o vencedor do confronto entre o britânico Cameron Norrie e o argentino Thiago Agustín Tirante. 

Com a ausência tanto de Alcaraz quanto de Novak Djokovic em Madri, o italiano desponta como o grande favorito para erguer o troféu na Caja Mágica. 

Sinner praticamente não deu chances ao seu adversário, um tenista vindo do qualifying no torneio de Madri. 

O número 1 do mundo soma agora 19 vitórias na temporada, vindo de triunfos em Indian Wells, Miami e Monte Carlo. 

Jannik Sinner quebrou o saque de seu adversário em três ocasiões para conquistar o primeiro set. 

Na segunda parcial, Moller perdeu o serviço no sexto game e o italiano precisou apenas confirmar seu próprio saque para selar a vitória na partida. 

Sinner segue na disputa em Madri, na tentativa de se tornar o primeiro tenista a conquistar cinco títulos consecutivos de Masters 1000.

--- Resultados deste domingo do Masters 1000 de Madri:

3ª rodada (simples masculino):

Jannik Sinner (ITA/N.1) x Elmer Mœller (DIN) 6-2, 6-3

Tomás Etcheverry (ARG/N.25) x Dino Prizmic (CRO) 2-6, 6-4, 6-3

Jirí Lehecka (CZE/N.11) x Alex Michelsen (EUA/N.33) 6-4, 6-2

Lorenzo Musetti (ITA/N.6) x Tallon Griekspoor (HOL/N.29) 6-4, 7-5

Estado de Minas

