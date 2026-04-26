Como vence na visita ao Genoa (2-0) e segue na briga por vaga na Champions

O Como, a grande revelação desta temporada da Serie A, pôs fim à sua má fase em plena reta final da corrida por uma vaga na Champions League, garantindo uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Genoa neste domingo (26), pela 34ª rodada.

Os gols deste triunfo foram marcados pelo grego Tasos Douvikas logo aos 10 minutos e pelo atacante senegalês Assane Diao no segundo tempo (68').

Graças a esta vitória no estádio Luigi Ferraris, a equipe da Lombardia retoma a quinta colocação, se igualando em pontos à Roma (6ª, com saldo de gols inferior), que havia derrotado o Bologna por 2 a 0 no sábado.

Mas o mais importante é que o Como está agora, provisoriamente, a apenas dois pontos da última equipe que ocupa, neste momento, uma posição classificatória para a Champions League: a Juventus (4ª colocada), que tem um jogo muito difícil neste domingo, no San Siro, contra o Milan (3º).

O Como do técnico Cesc Fàbregas, clube que nunca disputou competições europeias, vinha dando sinais de cansaço nas últimas semanas, tendo somado apenas um ponto em suas três partidas anteriores, uma queda de rendimento que havia permitido à Juve ganhar um impulso nesta reta final.

A vitória deste domingo também permite que a equipe recupere o sorriso após a decepção sofrida no início desta semana, na terça-feira, quando foi eliminada nas semifinais da Copa da Itália pela Inter de Milão.

O Genoa, atualmente em décimo quarto, ocupa uma posição confortável na tabela e parece não ter grandes incentivos para o restante da temporada, embora sua permanência na primeira divisão ainda não esteja matematicamente garantida.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

Sexta-feira, 24 de abril

Napoli - Cremonese 4 - 0

Sábado, 25 de abril

Parma - Pisa 1 - 0

Bologna - Roma 0 - 2

Hellas Verona - Lecce 0 - 0

Domingo, 26 de abril

Fiorentina - Sassuolo 0 - 0

Genoa - Como 0 - 2

(13h00) Torino - Inter

(15h45) Milan - Juventus

Segunda-feira, 27 de abril

(13h30) Cagliari - Atalanta

(15h45) Lazio - Udinese

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 78 33 25 3 5 78 29 49

2. Napoli 69 34 21 6 7 52 33 19

3. Milan 66 33 19 9 5 48 27 21

4. Juventus 63 33 18 9 6 57 29 28

5. Como 61 34 17 10 7 59 28 31

6. Roma 61 34 19 4 11 48 29 19

7. Atalanta 54 33 14 12 7 45 29 16

8. Bologna 48 34 14 6 14 42 41 1

9. Lazio 47 33 12 11 10 34 30 4

10. Sassuolo 46 34 13 7 14 41 44 -3

11. Udinese 43 33 12 7 14 38 43 -5

12. Parma 42 34 10 12 12 25 40 -15

13. Torino 40 33 11 7 15 37 54 -17

14. Genoa 39 34 10 9 15 40 48 -8

15. Fiorentina 37 34 8 13 13 38 45 -7

16. Cagliari 33 33 8 9 16 33 47 -14

17. Lecce 29 34 7 8 19 22 46 -24

18. Cremonese 28 34 6 10 18 26 51 -25

19. Hellas Verona 19 34 3 10 21 23 56 -33

20. Pisa 18 34 2 12 20 24 61 -37

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