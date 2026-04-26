Hezbollah afirma que Israel viola trégua e refuta acusação de Netanyahu

O Hezbollah rejeitou, neste domingo (26), a acusação do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de que o movimento pró-Irã estaria comprometendo o cessar-fogo e afirmou que continuará respondendo às violações da trégua por parte de Israel.

O movimento xiita declarou em um comunicado que os ataques do grupo contra alvos israelenses no sul do Líbano e no norte de Israel constituem "uma resposta legítima às contínuas violações do cessar-fogo pelo inimigo desde o primeiro dia do anúncio da trégua temporária".

"O Hezbollah afirma clara e firmemente que as contínuas violações do cessar-fogo pelo inimigo (...) e, sobretudo, a sua contínua ocupação do território libanês e as violações da sua soberania serão respondidas", afirmou o Hezbollah.

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