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Hezbollah afirma que Israel viola trégua e refuta acusação de Netanyahu

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Repórter
26/04/2026 12:08

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O Hezbollah rejeitou, neste domingo (26), a acusação do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de que o movimento pró-Irã estaria comprometendo o cessar-fogo e afirmou que continuará respondendo às violações da trégua por parte de Israel. 

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O movimento xiita declarou em um comunicado que os ataques do grupo contra alvos israelenses no sul do Líbano e no norte de Israel constituem "uma resposta legítima às contínuas violações do cessar-fogo pelo inimigo desde o primeiro dia do anúncio da trégua temporária". 

"O Hezbollah afirma clara e firmemente que as contínuas violações do cessar-fogo pelo inimigo (...) e, sobretudo, a sua contínua ocupação do território libanês e as violações da sua soberania serão respondidas", afirmou o Hezbollah.

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lg/an/jvb/aa

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