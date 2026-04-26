Número de mortos em atentado com bomba na Colômbia sobe para 19

Um ataque com bomba no sábado (25) deixou 19 mortos no sudoeste da Colômbia, zona com forte presença guerrilheira, a pouco mais de um mês da eleição presidencial, informou, neste domingo (26), a autoridade forense.

O ataque foi atribuído pelo governo a rebeldes da extinta guerrilha das Farc, que não aderiram ao acordo de paz de 2016. O presidente de esquerda, Gustavo Petro, se referiu aos dissidentes como "terroristas" e ordenou às forças de segurança que intensificassem sua perseguição.

Em um comunicado publicado no X, o Instituto Médico Legal reportou "19 corpos". Um balanço anterior havia fixado o número de vítimas fatais em 14 e em 38 o de feridos, em decorrência do ataque em uma rodovia no departamento de Cauca.

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