Número de mortos em atentado com bomba na Colômbia sobe para 19
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Um ataque com bomba no sábado (25) deixou 19 mortos no sudoeste da Colômbia, zona com forte presença guerrilheira, a pouco mais de um mês da eleição presidencial, informou, neste domingo (26), a autoridade forense.
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O ataque foi atribuído pelo governo a rebeldes da extinta guerrilha das Farc, que não aderiram ao acordo de paz de 2016. O presidente de esquerda, Gustavo Petro, se referiu aos dissidentes como "terroristas" e ordenou às forças de segurança que intensificassem sua perseguição.
Em um comunicado publicado no X, o Instituto Médico Legal reportou "19 corpos". Um balanço anterior havia fixado o número de vítimas fatais em 14 e em 38 o de feridos, em decorrência do ataque em uma rodovia no departamento de Cauca.
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