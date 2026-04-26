Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Lula condena a 'violência política' após disparos em jantar de correspondentes com Trump nos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/04/2026 10:46

compartilhe

SIGA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou, neste domingo (26), o incidente armado ocorrido no dia anterior nos Estados Unidos durante um jantar de correspondentes com a presença de seu homólogo Donald Trump, e denunciou que "a violência política é uma afronta aos valores democráticos".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Trump foi retirado na noite de sábado de um hotel em Washington depois que um homem armado tentou interromper o jantar anual com jornalistas credenciados na Casa Branca. 

"Minha solidariedade ao presidente Donald Trump, à primeira-dama Melania Trump e a todos os presentes no jantar com correspondentes em Washington", escreveu o presidente na rede X.

Lula, um crítico ferrenho da política externa de Trump, principalmente em relação à guerra com o Irã, afirmou que "o Brasil repudia veementemente o ataque de ontem à noite". 

"A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger", enfatizou. 

O presidente brasileiro, de 80 anos, e seu homólogo americano, de 79, discordam em inúmeras questões, como multilateralismo, comércio internacional e o combate às mudanças climáticas.

O governo Lula rejeitou o que considera "ingerências" da administração Trump para favorecer seus aliados políticos de direita no país.

No ano passado, Washington impôs tarifas de 40% sobre o Brasil em retaliação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump, que acabou sendo condenado a 27 anos de prisão por tentativas de golpe de Estado.

No entanto, apesar de um encontro entre os dois líderes no ano passado, que levou a um leve alívio das tensões e a uma redução das tarifas, as relações entre Brasília e Washington permanecem tensas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rsr/ad/aa

Tópicos relacionados:

brasil disparos eua politica violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay