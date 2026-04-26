Israel nomeia seu primeiro embaixador na Somalilândia

Israel nomeou seu primeiro embaixador para a Somalilândia, meses depois de reconhecer o território separatista no Chifre da África, anunciou o Ministério das Relações Exteriores neste domingo (26).

Em dezembro, Israel tornou-se o primeiro país do mundo a reconhecer a Somalilândia como um Estado. A Somalilândia declarou sua independência da Somália em 1991, após uma guerra civil.

O ministério especificou que o embaixador será Michael Lotem, atualmente enviado de Israel para assuntos econômicos na África. Ele já atuou como embaixador no Quênia, Azerbaijão e Cazaquistão.

Em fevereiro, a Somalilândia nomeou Mohamed Hagi como seu embaixador em Israel.

A Somalilândia ocupa uma posição estratégica no Golfo de Aden, de frente para o Iêmen, que é parcialmente controlado pelos rebeldes huthis, inimigos de Israel e aliados do Irã.

A Somalilândia possui moeda, passaporte e exército próprios, mas ainda não havia obtido reconhecimento internacional.

A decisão de Israel de reconhecer a Somalilândia foi recebida com fortes críticas dos países vizinhos da Somália.

Quando o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, visitou esse território em janeiro, a Somália denunciou a ação como uma "incursão não autorizada".

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