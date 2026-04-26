Trump informa que agressor do jantar com jornalistas feriu a tiros um agente da lei

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite deste sábado (25) que um agente das forças de segurança ficou ferido pelo suspeito detido de ter efetuado disparos durante o jantar de correspondentes da Casa Branca.

O agente se salvou graças ao fato de estar usando um colete à prova de balas, precisou Trump em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, cerca de duas horas após o incidente, na qual acrescentou que o agressor portava "várias armas".

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