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Trump informa que agressor do jantar com jornalistas feriu a tiros um agente da lei

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AFP
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Repórter
26/04/2026 00:01

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite deste sábado (25) que um agente das forças de segurança ficou ferido pelo suspeito detido de ter efetuado disparos durante o jantar de correspondentes da Casa Branca.

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O agente se salvou graças ao fato de estar usando um colete à prova de balas, precisou Trump em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, cerca de duas horas após o incidente, na qual acrescentou que o agressor portava "várias armas".

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aue/bar/dga/mvl/am

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