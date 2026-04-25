Roma vence na visita ao Bologna (2-0) e se aproxima da zona da Champions

A Roma (5ª) cumpriu sua missão neste sábado (25) ao garantir uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Bologna, em partida da 34ª rodada da Serie A, pressionando assim seus rivais na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros e um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões.

Com 61 pontos, o clube da capital abre provisoriamente três pontos de vantagem sobre o Como (6º), que visita o Genoa (14º) no domingo, e reduz a diferença, momentaneamente, para apenas dois pontos em relação à cobiçada quarta colocação, atualmente ocupada pela Juventus.

A Juve tem um duro desafio neste domingo ao enfrentar o Milan (3º), no San Siro.

O holandês Donyell Malen (7') e o marroquino Neil El Aynaoui (45+2') marcaram os gols da vitória da Roma no estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha.

Nas outras partidas deste sábado, o lanterna Pisa ficou à beira do rebaixamento matemático após sofrer uma derrota por 1 a 0 fora de casa diante do Parma (12º), com o francês Nesta Elphege (82') marcando o gol da vitória para os anfitriões.

A equipe da cidade da famosa Torre Inclinada soma agora 18 pontos. Restando apenas 12 pontos em disputa, o time está a 11 pontos de distância da zona de permanência na primeira divisão, atualmente fechada pelo Lecce (17º), que empatou sem gols com o Hellas Verona (19º) na última partida do dia.

Neste domingo, a líder do campeonato, Inter de Milão, jogando fora de casa contra o Torino (13º), tem uma oportunidade de ouro para dar um passo decisivo rumo ao 'Scudetto', título que já está ao seu alcance.

A vitória do Napoli (2º) na sexta-feira, contra o Cremonese (18º), impediu que a Inter garantisse matematicamente o título neste domingo. No entanto, a diferença de pontos entre as duas equipes ainda é grande, de nove pontos.

Já o Milan (3º) está atualmente doze pontos atrás de seu grande rival.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

Sexta-feira, 24 de abril

Napoli - Cremonese 4 - 0

Sábado, 25 de abril

Parma - Pisa 1 - 0

Bologna - Roma 0 - 2

Hellas Verona - Lecce 0 - 0

Domingo, 26 de abril

(07h30) Fiorentina - Sassuolo

(10h00) Genoa - Como

(13h00) Torino - Inter

(15h45) Milan - Juventus

Segunda-feira, 27 de abril

(13h30) Cagliari - Atalanta

(15h45) Lazio - Udinese

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 78 33 25 3 5 78 29 49

2. Napoli 69 34 21 6 7 52 33 19

3. Milan 66 33 19 9 5 48 27 21

4. Juventus 63 33 18 9 6 57 29 28

5. Roma 61 34 19 4 11 48 29 19

6. Como 58 33 16 10 7 57 28 29

7. Atalanta 54 33 14 12 7 45 29 16

8. Bologna 48 34 14 6 14 42 41 1

9. Lazio 47 33 12 11 10 34 30 4

10. Sassuolo 45 33 13 6 14 41 44 -3

11. Udinese 43 33 12 7 14 38 43 -5

12. Parma 42 34 10 12 12 25 40 -15

13. Torino 40 33 11 7 15 37 54 -17

14. Genoa 39 33 10 9 14 40 46 -6

15. Fiorentina 36 33 8 12 13 38 45 -7

16. Cagliari 33 33 8 9 16 33 47 -14

17. Lecce 29 34 7 8 19 22 46 -24

18. Cremonese 28 34 6 10 18 26 51 -25

19. Hellas Verona 19 34 3 10 21 23 56 -33

20. Pisa 18 34 2 12 20 24 61 -37

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