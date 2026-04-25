Chanceler do Irã voltará ao Paquistão após visitar Omã, segundo imprensa iraniana
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, voltará ao Paquistão, depois de visitar Omã, com o objetivo de retomar as conversas para um eventual fim da guerra no Oriente Médio, informou a imprensa estatal iraniana neste sábado (25).
Parte de sua delegação retornou a Teerã, para "obter as instruções necessárias sobre as questões relacionadas com o fim da guerra", reportou a agência de notícias IRNA.
Araghchi "planeja visitar o Paquistão novamente após concluir sua viagem a Omã e antes de seguir para a Rússia", indicou a agência.
