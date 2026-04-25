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Troyes sobe para a Ligue 1 após três anos

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Repórter
25/04/2026 17:56

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O Troyes garantiu matematicamente seu acesso à Ligue 1 francesa ao derrotar o Saint-Étienne por 3 a 0, fora de casa, neste sábado (25), pela 32ª rodada da Ligue 2. 

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Com uma vantagem de sete pontos sobre o próprio Saint-Étienne (3º colocado, 57 pontos) e restando apenas duas rodadas para o fim do campeonato da segunda divisão, o Troyes tem agora a garantia de terminar entre as duas primeiras posições, o que assegura a promoção automática à elite do futebol francês. 

O Troyes retornará à Ligue 1 três anos após seu último rebaixamento, e seu novo objetivo é encerrar a temporada como campeão da segunda divisão. 

"Ainda temos dois jogos pela frente e não estamos de férias. Ainda temos um título a conquistar!", alertou o meio-campista Merwan Ifnaoui em entrevista à beIN Sports. 

A derrota deste sábado complica a campanha de acesso do tradicionalíssimo Saint-Étienne, que agora está um ponto atrás do Le Mans (2º colocado), que assumiu essa segunda posição após empatar em 1 a 1, fora de casa, contra o Grenoble. 

O Troyes detém atualmente uma vantagem de seis pontos sobre o Le Mans, e a conquista de apenas mais um ponto seria suficiente para assegurar o primeiro lugar.

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chd/dr/pm/aam

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