Familiares do autor egípcio de atentado nos EUA são detidos novamente

Dois dias após terem sido liberados, seis familiares de um egípcio acusado de atacar, no ano passado, uma marcha de protesto judaica nos Estados Unidos com bombas incendiárias, foram presos novamente, informou seu advogado neste sábado (25).

"A família El Gamal foi novamente detida pelo ICE [Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos] há poucos instantes", escreveu o advogado Eric Lee na rede social X, e acrescentou que a expulsão deles dos Estados Unidos era "iminente".

A esposa, Hayam El Gamal, e seus cinco filhos, com idades entre cinco e 18 anos, haviam sido libertados na quinta-feira por decisão de um juiz federal, após permanecerem detidos pelos últimos dez meses em um centro de detenção para famílias imigrantes em Dilley, Texas.

O juiz federal Fred Biery havia ratificado a recomendação de outra juíza, formulada na segunda-feira, que defendia a libertação desta família.

Mohammed Sabry Soliman é acusado de realizar um ataque com coquetéis molotov e um lança-chamas em 1º de junho de 2025, em Boulder, Colorado, contra um grupo que se manifestava em apoio aos reféns israelenses mantidos pelo grupo islamista palestino Hamas em Gaza.

No ataque, 15 pessoas ficaram feridas e uma delas, Karen Diamond, de 82 anos, morreu posteriormente.

As autoridades afirmam que Soliman morava ilegalmente nos Estados Unidos.

O governo do presidente Donald Trump justificou a detenção de sua família por supostamente terem conhecimento das intenções de Soliman.

Tanto Soliman quanto sua esposa, da qual agora estaria divorciado, segundo a imprensa americana, e os filhos asseguraram desde o início que ele havia agido sem que ninguém soubesse.

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