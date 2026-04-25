Netanyahu ordena ataques ao Hezbollah no Líbano, alegando violações da trégua

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou neste sábado (25) ao Exército atacar o grupo libanês Hezbollah depois do que as forças armadas consideram violações do cessar-fogo acordado.

Em um breve comunicado de seu gabinete, Netanyahu "ordenou às IDF [sigla em inglês para Forças de Defesa de Israel, o nome oficial do Exército] atacar com força alvos do Hezbollah no Líbano", depois que o Exército afirmou que o grupo havia violado um cessar-fogo que foi prolongado no início desta semana.

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