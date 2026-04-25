Ataques israelenses no sul do Líbano deixam 6 mortos

O Ministério da Saúde do Líbano anunciou que seis pessoas morreram neste sábado (25) em ataques israelenses no sul do país, apesar do cessar-fogo, prorrogado esta semana, na guerra entre Israel e o movimento pró-Irã Hezbollah.

"Dois ataques do inimigo israelense, contra um caminhão e uma motocicleta, na localidade de Yohmor al Shaqif, no distrito de Nabatieh, deixaram quatro mortos", disse o ministério em comunicado.

Pouco depois, a pasta anunciou que "um bombardeio aéreo do inimigo israelense contra a localidade de Safad al Battikh, no distrito de Bint Jbeil, deixou um total de duas pessoas mortas e 17 feridas".

Por sua vez, o Exército de Israel afirmou que "eliminou" neste sábado três combatentes do Hezbollah que viajavam em "um veículo carregado de armas", assim como outro que se deslocava em uma motocicleta, e outros dois integrantes armados do grupo em outro local.

Acrescentou também que identificou dois projéteis lançados do Líbano e denunciou "uma flagrante violação dos entendimentos sobre o cessar-fogo" por parte do Hezbollah.

O Hezbollah, por sua vez, anunciou que atacou um veículo do exército israelense no sul do Líbano em represália ao ataque contra Yohmor al Shaqif.

Representantes do Líbano e de Israel mantiveram negociações em Washington para encontrar um caminho para uma trégua.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia anunciado na quinta-feira que um cessar-fogo de 10 dias no Líbano, iniciado em 17 de abril, havia sido prorrogado por três semanas.

A agência nacional de notícias libanesa NNA reportou bombardeios de artilharia israelense em várias localidades do sul do Líbano neste sábado.

Também reportou uma "explosão violenta" em Khiam, uma cidade situada a leste da fronteira entre Líbano e Israel, onde, anteriormente, a agência havia destacado que o Exército israelense vinha destruindo casas "sistematicamente".

Um correspondente da AFP viu uma enorme nuvem de fumaça se erguendo sobre a cidade.

Desde o dia 2 de março, os ataques israelenses mataram pelo menos 2.496 pessoas no Líbano, segundo as autoridades libanesas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lg/hme/cab/mab-ahg/jvb/rm/rpr