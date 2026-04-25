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Manchester City vence Southampton de virada (2-1) e vai à final da Copa da Inglaterra

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AFP
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Repórter
25/04/2026 15:42

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O Manchester City, grande favorito ao título, sofreu neste sábado (25) para vencer de virada o Southampton (2-1), clube da segunda divisão, e garantir sua vaga vaga na decisão da FA Cup. 

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Os 'Citizens' de Pep Guardiola disputarão sua quarta final da Copa da Inglaterra em quatro temporadas no dia 16 de maio, contra Chelsea ou Leeds. 

Em Wembley, neste sábado, a equipe teve dificuldades para controlar o jogo contra o atual quinto colocado da Championship, um time bem organizado e perigoso em suas transições ofensivas. 

Guardiola deu minutos a reservas como o goleiro Trafford, os atacantes Omar Marmoush e Phil Foden e os meio-campistas Mateo Kovacic e Tijjani Reijnders, com Rayan Cherki se destacando como um dos poucos titulares a manter sua vaga no time. 

Este time reserva mostrou falta de poder de decisão no primeiro tempo e chegou a sofrer um gol logo no início, que acabou sendo anulado por impedimento.

Após o intervalo, o Manchester City dominou a posse de bola e as chances de gol na maior parte do tempo mas foram os 'Saints' que abriram o placar, com um belo gol de Finn Azaz (79').

Contudo, a alegria durou pouco para o clube da costa sul, depois que um chute desviado de Jérémy Doku (82') e um golaço de Nico Gonzalez (87') viraram o placar. 

O Southampton se despede de cabeça erguida, tendo eliminado Fulham e Arsenal nas fases anteriores, e agora pode se concentrar totalmente em garantir o acesso à Premier League. 

O Manchester segue na busca pela tríplice coroa nacional, após já vencer a Copa da Liga, e com a perspectiva de conquistar o sétimo título da Premier League em nove temporadas.

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jta/ah/aam

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