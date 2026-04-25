Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Agentes antidrogas interceptam 'narcolancha' e prendem quatro pessoas na República Dominicana

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/04/2026 14:46

compartilhe

SIGA

Quatro suspeitos de tráfico de drogas foram presos na República Dominicana após uma perseguição a uma lancha carregada de cocaína que havia partido da região fronteiriça entre a Colômbia e a Venezuela, informaram as autoridades neste sábado (25). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A operação contou com o apoio dos Estados Unidos. 

O governo de Donald Trump mobilizou uma poderosa frota naval no Caribe para tentar conter o fluxo de cocaína para os Estados Unidos. 

A ofensiva levou à prisão do então presidente venezuelano Nicolás Maduro em janeiro, sob acusações de tráfico de drogas, durante uma incursão militar americana em Caracas. 

Pelo menos 150 pessoas morreram nas operações contra o tráfico de drogas no Caribe. 

A República Dominicana, uma ilha com 10,7 milhões de habitantes conhecida por suas praias paradisíacas, é uma ponte utilizada por narcotraficantes que buscam transportar drogas para os Estados Unidos e a Europa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-mbj/pgf/vel/aa

Tópicos relacionados:

dominicana eua narcotrafico republica venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay