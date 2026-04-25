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Guarda Revolucionária afirma que controlar o Estreito de Ormuz é a 'estratégia definitiva' do Irã

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Repórter
25/04/2026 13:58

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A Guarda Revolucionária do Irã declarou, neste sábado (25), que o controle do Estreito de Ormuz, uma via crucial para o transporte de hidrocarbonetos, é a "estratégia definitiva" de Teerã em sua guerra contra os Estados Unidos. 

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"Controlar o Estreito de Ormuz e manter o consequente efeito dissuasório sobre os Estados Unidos e seus aliados na região é a estratégia definitiva da República Islâmica do Irã", declarou a Guarda Revolucionária em um comunicado publicado em seu canal no Telegram.

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bur/dcp/smw/jvb/ahg/aa

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