Iga Swiatek abandona WTA 1000 de Madri e vai às lágrimas

A tenista número 3 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, abandonou o torneio WTA 1000 de Madri neste sábado (25), durante o terceiro set de sua partida contra a americana Ann Li.

Swiatek deixou a quadra mostrando sinais de mal-estar físico e em prantos, acompanhada por um médico, após duas horas e quinze minutos de jogo e quando perdia por 3 a 0 no terceiro set.

A polonesa, campeã em Madri em 2024, havia solicitado atendimento médico durante a partida, que acabou terminando com o placar de 7-6 (7/4), 2-6, 3-0.

Após o abandono de sua adversária, Ann Li avança às oitavas de final, onde vai enfrentar a canadense Leylah Fernandez, que derrotou a americana Iva Jovic também neste sábado com parciais de 3-6, 6-3 e 6-2.

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