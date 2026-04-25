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Iga Swiatek abandona WTA 1000 de Madri e vai às lágrimas

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Repórter
25/04/2026 13:58

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A tenista número 3 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, abandonou o torneio WTA 1000 de Madri neste sábado (25), durante o terceiro set de sua partida contra a americana Ann Li. 

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Swiatek deixou a quadra mostrando sinais de mal-estar físico e em prantos, acompanhada por um médico, após duas horas e quinze minutos de jogo e quando perdia por 3 a 0 no terceiro set. 

A polonesa, campeã em Madri em 2024, havia solicitado atendimento médico durante a partida, que acabou terminando com o placar de 7-6 (7/4), 2-6, 3-0. 

Após o abandono de sua adversária, Ann Li avança às oitavas de final, onde vai enfrentar a canadense Leylah Fernandez, que derrotou a americana Iva Jovic também neste sábado com parciais de 3-6, 6-3 e 6-2.

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gr/dr/aam

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