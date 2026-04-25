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Trump diz que cancelar viagem de seus enviados ao Paquistão não significa retomar a guerra com o Irã

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AFP
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Repórter
25/04/2026 13:34

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (25) que o cancelamento da viagem de seus enviados a Islamabad para negociações não significava, automaticamente, que a guerra com o Irã seria retomada, apesar do revés nos esforços de paz. 

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Questionado se o cancelamento significava que ele retomaria a guerra, Trump disse ao Axios: "Não. Não significa isso. Ainda não pensamos a respeito."

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bgs/des/aa

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