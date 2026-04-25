Autoridade alemã responsabiliza Rússia por ciberataque ao Signal

Uma autoridade alemã afirmou, neste sábado (25), que o governo atribui à Rússia os ataques de "phishing" dirigidos contra legisladores e altos funcionários da administração por meio do aplicativo de mensagens Signal.

"O governo federal parte do princípio de que a campanha de 'phishing' dirigida contra o serviço de mensagens Signal foi supostamente lançada a partir da Rússia", comentou uma fonte do governo à AFP.

A mesma fonte indicou que a campanha de 'phishing' havia sido contida.

Na sexta-feira (24), promotores alemães abriram uma investigação por suspeita de espionagem, no âmbito de ciberataques supostamente dirigidos contra deputados de vários partidos.

Membros do corpo diplomático e jornalistas também foram alvo dos ataques.

A Alemanha, o maior provedor de ajuda militar à Ucrânia, tem enfrentado um aumento dos ciberataques, assim como de atos de espionagem e sabotagem, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022.

A Rússia, por sua vez, nega estar por trás deste tipo de ações.

Os ataques funcionam mediante o envio de mensagens que parecem vir do suporte do Signal. As vítimas são instadas a entregar informações sensíveis de suas contas, que os golpistas podem usar para acessar os grupos de conversas e mensagens da vítima.

Quando o golpe dá certo, os hackers obtêm acesso às fotos e arquivos compartilhados no Signal e também podem se passar pela pessoa, cuja conta foi comprometida.

Nos últimos anos, muitos usuários decidiram mudar do WhatsApp para o Signal, uma organização sem fins lucrativos, a fim de proteger melhor sua privacidade após o WhatsApp ter anunciado que passaria a compartilhar certos metadados com sua empresa matriz, a Meta.

A Meta também é proprietária do Facebook e do Instagram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lep/rmb/ahg/jvb/rm/aa