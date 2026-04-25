Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que cancelou a viagem de enviados para negociações com o Irã no Paquistão (Fox News)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/04/2026 13:10

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à Fox News neste sábado (25) que ordenou a seus enviados que não viajassem ao Paquistão para dar continuidade às conversas com autoridades iranianas sobre o fim da guerra. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Eu disse à minha equipe, há pouco, porque eles estavam se preparando para partir, e eu disse: 'Não, vocês não farão um voo de 18 horas para ir até lá. Nós temos todas as cartas na mão. Eles podem nos ligar a qualquer momento que quiserem, mas vocês não farão mais voos de 18 horas para ficar sentados conversando sobre nada'", informou a Fox News, citando as palavras do presidente em uma conversa por telefone.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

des/mjf/aa

Tópicos relacionados:

guerra iran israel trump us

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay