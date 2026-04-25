Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Atual campeão, Ruud atropela Munar em sua estreia no Masters 1000 de Madri

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/04/2026 12:58

compartilhe

SIGA

O atual campeão Casper Ruud não deu chances neste sábado (25) ao espanhol Jaume Munar, a quem derrotou por 6-0 e 6-1 em sua partida de estreia no Masters 1000 de Madri. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O norueguês precisou de apenas 1 hora e 5 minutos para superar com facilidade o espanhol, que havia chegado à segunda rodada após derrotar o cazaque Alexander Shevchenko. 

Ruud, que defende o título conquistado em 2025, enfrentará na terceira rodada o espanhol Alejandro Davidovich, que havia derrotado seu compatriota Pablo Carreño mais cedo, por 6-3 e 6-3. 

O argentino Francisco Cerúndolo também avançou à terceira rodada do Masters 1000 de Madri após derrotar o alemão Yannick Hanfmann por 6-1 e 7-5, em uma hora e quarenta minutos.

Cerúndolo, número 20 do mundo e semifinalista em Madri em 2025, dominou o primeiro set, mas Hanfmann se mostrou um adversário mais aguerrido na segunda parciail. 

O alemão reagiu a duas quebras de serviço para empatar em 5-5, mas Cerúndolo quebrou o saque do adversário novamente abrindo 6-5 e fechar a partida em seu próprio saque. 

Na próxima rodada, Cerúndolo vai enfrentar o italiano Luciano Darderi, que praticamente não deu chances ao irmão do argentino, Juan Manuel Cerúndolo. Darderi venceu em sua estreia na Caja Mágica, por 6-1, 6-3. 

O russo Karen Khachanov, número 16 do mundo, também avançou, ao derrotar o australiano Adam Walton por 6-2 e 6-3 na segunda rodada.

--- Resultados deste sábado do Masters 1000 de Madri:

. Simples masculino - 2ª rodada:

Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.20) x Pablo Carreño Busta (ESP) 6-3, 6-3

Casper Ruud (NOR/N.12) x Jaume Munar (ESP) 6-0, 6-1

Francisco Cerundolo (ARG/N.16) x Yannick Hanfmann (ALE) 6-1, 7-5

Alexander Blockx (BEL) x Brandon Nakashima (EUA/N.28) 3-6, 6-3, 6-4

Karen Khachanov (RUS/N.13) x Adam Walton (AUS) 6-2, 6-3

Jakub Mensík (CZE/N.23) x Martin Damm Jr. (EUA) 6-3, 6-4

Luciano Darderi (ITA/N.18) x Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 6-1, 6-3

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/gr/iga/aam

Tópicos relacionados:

atp esp tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay