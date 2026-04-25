Viktor Orbán renuncia a cargo no Parlamento
O primeiro-ministro húngaro em fim de mandato, Viktor Orbán, anunciou neste sábado (25) que renunciará ao seu mandato como deputado após a sua coalizão ter sofrido uma derrota eleitoral contundente depois de 16 anos no poder.
"Como o assento que conquistei como candidato principal da plataforma KDNP do Fidesz é, na verdade, um assento parlamentar do Fidesz, decidi devolvê-lo", declarou o líder nacionalista em um vídeo publicado no Facebook.
"Neste momento, não sou necessário no Parlamento, mas sim na reorganização do campo nacionalista", enfatizou.
