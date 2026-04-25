Navio petroleiro foi sequestrado na costa da Somália, diz agência britânica

Um petroleiro foi sequestrado na terça-feira enquanto navegava ao largo da costa da Somália, informou neste sábado (25) a agência de segurança marítima do Reino Unido (UKMTO).

A Somália, banhada ao norte pelo Golfo de Aden e a leste pelo oceano Índico, é historicamente um foco de pirataria.

Após um pico em 2011, os atos de pirataria diminuíram consideravelmente com o envio de navios de guerra internacionais (da UE, Índia e outros), a criação da PMPF (Força Policial Marítima de Puntland, um estado somali) e a instalação de guardas armados a bordo de navios mercantes.

Nos últimos meses, vários incidentes reacenderam os temores de um ressurgimento da pirataria no Chifre da África.

Segundo a UKMTO, um "incidente" foi relatado cerca de 90 quilômetros a nordeste de Mareyo, no leste da Somália.

"As autoridades militares relataram que indivíduos não autorizados assumiram o controle do petroleiro e o estavam conduzindo 77 milhas náuticas mais ao sul, em direção às águas territoriais da Somália", acrescentou a fonte, sem fornecer mais detalhes.

As autoridades somalis ainda não responderam aos pedidos de comentários.

A Somália, país que enfrenta uma insurgência liderada pelo grupo islamista radical Al-Shabaab há mais de 15 anos, está localizada na entrada do Estreito de Bab el-Mandeb, entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, que liga o oceano Índico ao Canal de Suez.

Este estreito tornou-se ainda mais estratégico após o fechamento do Estreito de Ormuz, por onde, antes do conflito entre os Estados Unidos e o Irã, transitavam 20% do petróleo e do gás natural liquefeito (GNL) do mundo.

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