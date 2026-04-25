Síria começará a julgar membros do governo de Al-Assad no domingo

A Síria começará a julgar figuras proeminentes do governo do ex-presidente Bashar al-Assad, deposto em dezembro de 2024, a partir deste fim de semana, informou um funcionário do Ministério da Justiça à AFP neste sábado (25).

"As primeiras sessões de julgamento contra figuras emblemáticas do regime sírio começarão no domingo" com Atif Najib, preso em janeiro do ano passado, disse o funcionário à AFP sob condição de anonimato.

Najib foi o chefe da segurança política na província de Daraa, no sul do país, epicentro da revolta de 2011, e é acusado de orquestrar a repressão na região. Ele também é primo de Bashar al-Assad.

O funcionário do ministério indicou que os julgamentos de Wassim al-Assad, outro primo do ex-presidente, e Amjad Youssef, o principal suspeito de um massacre ocorrido em 2013, virão em seguida.

Depois, será a vez dos "pilotos que participaram dos bombardeios contra cidades e vilarejos sírios".

A guerra civil síria começou com uma repressão brutal aos protestos e transformou-se em um conflito de 13 anos que deixou mais de meio milhão de mortos.

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