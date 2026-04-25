México afirma que agentes dos EUA mortos no país não tinham autorização para operar
compartilheSIGA
O governo mexicano afirmou, neste sábado (25), que os dois agentes americanos que morreram no último fim de semana em um acidente de carro após uma operação antidrogas no México não tinham autorização formal para atuar no país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os agentes, que segundo a imprensa americana pertenciam à CIA, entraram no México, um "como visitante" e o outro "com passaporte diplomático", afirmou o Ministério de Segurança do México em um comunicado, citando registros de imigração.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ai/ad/aa