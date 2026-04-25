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Ataques israelenses no sul do Líbano deixam 4 mortos

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Repórter
25/04/2026 09:43

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O Ministério da Saúde do Líbano anunciou que quatro pessoas morreram neste sábado (25) em ataques israelenses no sul do país, apesar do cessar-fogo, prorrogado esta semana, na guerra entre Israel e o movimento pró-Irã Hezbollah. 

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"Dois ataques do inimigo israelense, contra um caminhão e uma motocicleta, na localidade de Yohmor al-Shaqef, no distrito de Nabatiye, deixaram quatro mortos", disse o ministério em um comunicado. 

Com as negociações com o Irã estagnadas e sem sinais de retomada para encontrar uma solução duradoura para a guerra, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira a prorrogação da trégua no Líbano.

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lg/hme/cab/mab/jvb/aa

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