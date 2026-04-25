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Enviados dos EUA viajam ao Paquistão sem garantia de negociação direta com Irã

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AFP
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Repórter
25/04/2026 08:46

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Enviados dos Estados Unidos viajam ao Paquistão, neste sábado (25), para uma nova rodada de negociações com o Irã, em meio a um frágil cessar-fogo, embora não haja garantias de que as conversas sejam diretas. 

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A guerra foi deflagrada por um ataque conjunto dos EUA e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro e desde então já deixou milhares de mortos, principalmente no Irã e no Líbano, onde uma trégua precária também está em vigor. 

O Paquistão, que atua como mediador entre as partes beligerantes, passou dias tentando facilitar a retomada do diálogo iniciado há duas semanas. 

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, chegou a Islamabad na noite de sexta-feira para manter conversas com altos funcionários paquistaneses. Ele já se reuniu com o comandante do Exército, Asim Munir, segundo imagens compartilhadas no X pela embaixada iraniana na capital paquistanesa. 

No entanto, "nenhuma reunião está agendada entre o Irã e os Estados Unidos", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei, na mesma plataforma. 

Ele esclareceu que seu país transmitiria sua posição aos americanos por meio dos mediadores paquistaneses.

- "Salvar a própria cara" - 

O Ministério da Defesa do Irã acredita que os Estados Unidos estão buscando "salvar a própria cara". 

"Nosso poderio militar é hoje uma força dominante, e o inimigo busca uma maneira de salvar a própria cara para se desvencilhar do atoleiro bélico no qual ficou preso", declarou um porta-voz do ministério citado pela agência Isna. 

Os enviados do presidente dos EUA, Steve Witkoff e Jared Kushner, viajam ao Paquistão para negociar "com representantes da delegação iraniana" a pedido de Teerã, afirmou a Casa Branca. 

O vice-presidente JD Vance, que liderou a delegação dos EUA há duas semanas, poderá juntar-se a eles posteriormente caso haja avanços, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. 

Após o Paquistão, o ministro das Relações Exteriores do Irã seguirá sua viagem, que o levará a Omã e à Rússia. 

Em Teerã, onde o Aeroporto Internacional Imam Khomeini foi reaberto neste sábado, segundo a televisão estatal iraniana, prossegue a onda de execuções de indivíduos acusados de colaborar com Israel durante os protestos contra o governo em janeiro. 

Erfan Kiani foi executado por enforcamento após a Suprema Corte confirmar sua sentença, informou o Mizan Online, site do Judiciário iraniano.

- Mortos no Líbano - 

O tráfego marítimo permanece interrompido no Estreito de Ormuz, atualmente sob um duplo bloqueio iraniano e americano. Antes da guerra, 20% do petróleo e do gás natural liquefeito (GNL) do mundo passavam por essa via. 

Na frente libanesa, o cessar-fogo, prorrogado por três semanas, permanece frágil.

O Ministério da Saúde do Líbano registrou, na sexta-feira, seis mortes e dois feridos resultantes de ataques israelenses na região sul do país. 

Israel afirmou ter matado seis membros do grupo pró-iraniano Hezbollah, o qual o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusa de tentar "sabotar" o "processo que visa alcançar uma paz histórica entre Israel e o Líbano". 

O movimento xiita, que arrastou o Líbano para a guerra com seus disparos de foguetes contra Israel em 2 de março, opõe-se a negociações diretas e considera a prorrogação da trégua "sem sentido", devido aos persistentes "atos de hostilidade". 

Negociações diretas com Israel "equivaleriam a um reconhecimento do inimigo", disse à AFP Ahmad Chumari, de 74 anos, que aproveitou a trégua para deixar Sidon, onde havia se refugiado, e retornar à sua aldeia no sul do Líbano. 

Chumari deseja que o cessar-fogo seja "permanente". 

No entanto, na sexta-feira, as forças militares israelenses emitiram um novo chamado para a evacuação de uma aldeia no sul do Líbano, o primeiro chamado desse tipo desde o anúncio, na quinta-feira, da prorrogação do cessar-fogo. 

A agência oficial de notícias libanesa NNA relatou posteriormente um ataque israelense em Deir Aames.

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burx-sst/cab/apz/erl/avl/aa

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