EUA ratifica neutralidade sobre soberania das Ilhas Malvinas, após vazamento do Pentágono

Os Estados Unidos ratificaram nesta sexta-feira (24) sua neutralidade sobre a soberania das Ilhas Malvinas, que são disputadas por Argentina e Reino Unido, segundo declarou um porta-voz do Departamento de Estado.

"Nossa posição sobre as ilhas continua sendo a neutralidade. Sabemos que há uma disputa entre Argentina e Reino Unido devido a reivindicações sobre sua soberania", declarou o porta-voz.

Os Estados Unidos reconhecem "a administração de fato" de parte do Reino Unido desse arquipélago no Atlântico Sul, mas sem tomar posição sobre as reivindicações de soberania, acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jgc/sla/cjc/rpr