Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA ratifica neutralidade sobre soberania das Ilhas Malvinas, após vazamento do Pentágono

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/04/2026 22:49

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos ratificaram nesta sexta-feira (24) sua neutralidade sobre a soberania das Ilhas Malvinas, que são disputadas por Argentina e Reino Unido, segundo declarou um porta-voz do Departamento de Estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Nossa posição sobre as ilhas continua sendo a neutralidade. Sabemos que há uma disputa entre Argentina e Reino Unido devido a reivindicações sobre sua soberania", declarou o porta-voz.

Os Estados Unidos reconhecem "a administração de fato" de parte do Reino Unido desse arquipélago no Atlântico Sul, mas sem tomar posição sobre as reivindicações de soberania, acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jgc/sla/cjc/rpr

Tópicos relacionados:

argentina diplomacia eua malvinas r unido

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay