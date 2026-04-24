Yamal, Estêvão, Cuti... Lista de lesionados cresce e ameaça ofuscar Copa do Mundo

A reta final da temporada do futebol europeu deixou um rastro de jogadores lesionados que ficarão de fora da Copa do Mundo, como o francês Hugo Ekitiké, o brasileiro Rodrygo e o alemão Serge Gnabry, além de outros que chegarão com a forma física comprometida ou seguirão como dúvida, incluindo Lamine Yamal, Estêvão e Cuti Romero.

Restando apenas 50 dias para a Copa do Mundo da América do Norte, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho, os departamentos médicos não param de receber pacientes de prestígio.

- Espanha: corrida contra o tempo de Yamal -

Um balde de água fria atingiu a 'Roja' quando Lamine Yamal cobrou um pênalti para marcar o gol da vitória por 1 a 0 do Barcelona sobre o Celta, na quarta-feira, e se machucou no lance.

Ele sofre de "uma lesão no músculo bíceps femoral da perna esquerda" e não voltará a jogar pelo Barcelona nesta temporada.

Sua participação na Copa do Mundo não parece estar em risco, mas permanece a dúvida sobre se ele chegará em plenas condições físicas.

O médico Pedro Luis Ripoll disse à Cadena Ser que a taxa de reincidência para esse tipo de lesão é de 30% e aconselhou Yamal, de 18 anos, a ser "muito prudente".

"Prevejo que Lamine Yamal esteja em plena forma para a segunda fase [do torneio]. Essa seria a abordagem mais prudente, e acredito que é isso que vai acontecer", observou Ripoll em relação à Copa do Mundo.

A lesão de Lamine se soma à incerteza enfrentada pelos atuais campeões europeus em relação a vários jogadores-chave que estão atualmente contundidos, em recuperação ou que retornaram recentemente às suas respectivas equipes, como Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal) e Nico Williams (Athletic Bilbao).

- Brasil: Rodrygo fora, Estêvão é dúvida... Neymar no aquecimento? -

Após permanecer afastado dos gramados entre fevereiro e março, a sensação brasileira de 19 anos, Estêvão, sofreu uma nova lesão muscular no último fim de semana, durante a derrota do Chelsea por 1 a 0 para o Manchester United.

O brasileiro vive agora uma situação semelhante à de Yamal: ele perderá o restante da temporada, o que significa que chegaria ao Mundial sem ritmo de jogo.

"Para ser sincero, não tenho certeza. Tudo o que sei é que ele não estará à nossa disposição. Portanto, tenho certeza de que ele nutre grandes esperanças de conseguir chegar à Copa do Mundo. Mas eu simplesmente não sei", observou nesta sexta-feira o técnico interino do Chelsea, Calum McFarlane.

Seu problema físico, somado à ausência de Rodrygo, confirmada em março, poderia abrir as portas para que o astro Neymar garanta uma vaga na lista de convocados de Carlo Ancelotti.

O camisa 10, que também tem sido atormentado por problemas físicos nos últimos anos, trabalha atualmente para recuperar o ritmo de jogo em seu clube, o Santos, em um esforço para convencer o técnico italiano. A presença ou não de Neymar na Seleção no torneio na América do Norte se tornou tema de debate nacional.

Além disso, o zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, que havia acabado de retornar de uma lesão grave, sofre agora com outro problema muscular e deve ficar afastado por "várias semanas".

- Argentina: as lágrimas de Cuti -

A atual campeã do Mundo também está sentindo o peso de um calendário exaustivo.

Na data Fifa de março, especificamente durante um treino em Buenos Aires, a seleção argentina perdeu seu promissor atacante Joaquín Panichelli, artilheiro do Campeonato Francês pelo Strasbourg, que sofreu sua segunda ruptura de ligamento no joelho.

Outro medalhão da 'Albiceleste', o zagueiro do Tottenham Cristian 'Cuti' Romero, não teve sorte melhor. Ele se lesionou há duas semanas, após um choque com o goleiro do seu próprio time, e agora lida com um problema envolvendo o ligamento cruzado do joelho.

Cuti deixou o campo chorando naquela derrota para o Sunderland, marcando o início de uma corrida contra o tempo para recuperar a forma física e ficar à disposição do técnico da seleção, Lionel Scaloni.

"Antes de mais nada, Romero ama o Tottenham, e as pessoas precisam entender que ele está sofrendo, tanto por causa desta lesão quanto por não poder mais jogar conosco nesta temporada", disse seu treinador, Roberto De Zerbi, enquanto o clube londrino luta para evitar o rebaixamento.

- Ekitiké e Gnabry, baixas de França e Alemanha -

O atacante do Liverpool, Hugo Ekitiké, que parecia ter conquistado uma vaga no time titular da concorrida seleção francesa após atuações impressionantes durante a janela internacional de março, rompeu o tendão de Aquiles e ficará afastado dos gramados por vários meses.

Kylian Mbappé, a estrela da França, causou preocupação nesta sexta-feira ao pedir para ser substituído durante o empate de 1 a 1 do Real Madrid contra o Betis, pelo Campeonato Espanhol.

Seu técnico, Álvaro Arbeloa, falou em "desconforto", e o clube esclareceu logo em seguida que o problema se devia a uma "sobrecarga muscular na parte posterior da coxa esquerda", descartando imediatamente uma lesão mais grave.

Serge Gnabry, figura-chave tanto para o Bayern de Munique quanto para a seleção alemã, também ficará de fora do torneio norte-americano de 2026 devido a uma ruptura muscular no adutor direito.

"Assim como o resto do país, estarei torcendo pelos rapazes de casa", disse o atacante de 30 anos.

Para ajudar a compensar a ausência de Gnabry, o técnico Julian Nagelsmann pode contar com o retorno gradual de Jamal Musiala, após a grave lesão sofrida durante a Copa do Mundo de Clubes de 2025.

Ainda afastado, Marc-André Ter Stegen, que era cotado para defender o gol alemão na Copa do Mundo de 2026, tem chances "muito remotas" de integrar o elenco, segundo Nagelsmann, devido a uma longa série de lesões.

O México, uma das nações anfitriãs, confirmou o desfalque de um goleiro fundamental, Luis Malagón, enquanto a Croácia torce para que o zagueiro Joško Gvardiol, desfalque do Manchester City desde janeiro com uma fratura na tíbia, esteja apto para jogar.

O meio-campista turco do Real Madrid, Arda Güler, também entrou para a lista de jogadores lesionados. Ele sofreu "uma lesão muscular no bíceps femoral da perna direita" e ficará afastado por várias semanas.

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