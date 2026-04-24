Polymarket e outros sites de apostas preditivas são banidos no Brasil

O governo federal proibiu, nesta sexta-feira (24), a operação da Polymarket e de outros 26 sites de apostas preditivas no país, considerados ilegais, em um esforço para controlar o endividamento da população a poucos meses das eleições presidenciais.

As páginas bloqueadas permitiam apostar em previsões sobre eventos futuros, como fenômenos climáticos ou a data de falecimento de personalidades públicas, por exemplo.

"Os mercados de predição não são legais, não são regulares no Brasil", disse o ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante uma coletiva de imprensa em Brasília.

Durigan explicou que a legislação só autoriza apostas sobre eventos esportivos ou jogos de azar online. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva impulsionou em 2023 a lei que regula o setor, composto por 85 empresas autorizadas.

Lula, que planeja disputar um quarto mandato em outubro, "segue muito preocupado com a situação das pessoas se endividando, das pessoas entrando no jogo das bets", afirmou Durigan.

"E isso pode corroer, sejam as finanças pessoais, seja a própria coesão social", declarou o ministro.

A Polymarket, que permite comprar e vender ações ligadas a eventos como resultados eleitorais e ataques militares, já havia sido bloqueada na Argentina, França, Itália, Alemanha e outros países europeus.

A empresa tem Donald Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos, em seu conselho consultivo. E entre seus investidores está Peter Thiel, magnata da tecnologia e importante aliado de Trump.

O governo brasileiro emitiu uma resolução explicitando a proibição desse tipo de portal, segundo Durigan.

"Vamos endurecer a fiscalização e seguimos avaliando outras medidas que possam ser aplicadas às bets do país", antecipou o ministro, que acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) de permitir um "descontrole" no mercado de apostas online.

Lula enfrenta uma rejeição crescente à sua gestão a poucos meses das eleições, segundo as pesquisas.

Seu principal adversário deve ser o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

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