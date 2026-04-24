OpenAI pede desculpas ao povo canadense por não ter reportado ataque a tiros

O diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, pediu desculpas a uma comunidade canadense devastada por um ataque a tiros em massa ocorrido em fevereiro. Altman disse que lamentava profundamente que a empresa não tivesse informado a polícia sobre a conta preocupante no ChatGPT da autora do ataque.

A OpenAI havia suspendido uma conta vinculada a Jesse Van Rootselaar em junho de 2025, oito meses antes de a mulher transgênero de 18 anos matar oito pessoas na pequena cidade mineradora de Tumbler Ridge, na Colúmbia Britânica.

A conta foi bloqueada por preocupações relacionadas a um uso vinculado a atividades violentas, mas a OpenAI afirmou que não informou a polícia porque nada indicava um ataque iminente.

As autoridades canadenses condenaram a forma como a OpenAI lidou com o caso e convocaram os executivos da empresa a Ottawa para que explicassem seus protocolos de segurança.

A família de uma menina que foi baleada e ficou gravemente ferida na escola da cidade está processando a gigante tecnológica americana por negligência.

Em uma carta dirigida à comunidade e publicada nesta sexta-feira (24) pelo site de notícias local Tumbler RidgeLines, Altman disse que "ninguém deveria ter que suportar uma tragédia como essa".

"Lamento profundamente não termos alertado as forças de segurança sobre a conta que foi bloqueada em junho", acrescentou.

"Embora eu saiba que as palavras nunca serão suficientes, acredito que é necessário pedir desculpas para reconhecer o dano e a perda irreversível que sua comunidade sofreu", escreveu Altman.

Van Rootselaar matou a mãe e o irmão na casa da família antes de se dirigir à escola secundária local, onde matou a tiros cinco crianças e um professor.

A autora do ataque tirou a própria vida depois que a polícia entrou no local.

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