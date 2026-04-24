Lens salva um ponto na visita ao Brest após estar perdendo por 3 a 0

AFP
24/04/2026 19:10

De uma desvantagem de 3 a 0 a um dramático empate em 3 a 3: o Lens escapou por pouco da derrota fora de casa contra o Brest nesta sexta-feira (24), na abertura da 31ª rodada da Ligue 1, deixando, assim, de exercer a pressão que esperava impor sobre o líder do campeonato, o Paris Saint-Germain.

Com 63 pontos, o Lens, atual segundo colocado, reduz a diferença para três pontos em relação aos parisienses (66), que terão a oportunidade de ampliar sua vantagem no sábado, ao visitarem o Angers (13º colocado).

Foi, portanto, um resultado agridoce para o Lens, equipe que vive atualmente um momento de euforia, impulsionada por sua excelente fase no campeonato nacional e pela classificação, conquistada nesta semana, para a final da Copa da França.

No primeiro tempo, o Brest (10º colocado) abriu uma vantagem de 3 a 0 graças aos gols de Daouda Guindo (7'), Lucas Tousart (24') e Eric Ebimbe (42').

No entanto, a equipe bretã não conseguiu sustentar essa vantagem na segunda etapa.

O Lens conseguiu reagir e empatar em 3 a 3, com gols de Florian Thauvin (60'), Abdallah Sima (64') e Allan Saint-Maximin nos acréscimos (90+4').

Este último, assim, despontou como o grande destaque da partida, tendo inclusive acertado a trave com um chute de longa distância aos 80 minutos.

De qualquer forma, o empate do Lens traz um certo alívio ao PSG, que poderá optar por poupar titulares neste sábado, contra o Angers, já que terá um confronto decisivo na terça-feira, diante do Bayern de Munique, pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):

Sexta-feira, 24 de abril

Brest - Lens 3 - 3

Sábado, 25 de abril

(10h00) Lyon - Auxerre

(14h00) Angers - PSG

(16h05) Toulouse - Monaco

Domingo, 26 de abril

(10h00) Lorient - Strasbourg

(12h15) Rennes - Nantes

Le Havre - Metz

Paris Football Club - Lille

(15h45) Olympique de Marselha - Nice

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 66 29 21 3 5 65 25 40

2. Lens 63 30 20 3 7 60 32 28

3. Lyon 54 30 16 6 8 45 30 15

4. Lille 54 30 16 6 8 49 34 15

5. Rennes 53 30 15 8 7 52 41 11

6. Olympique de Marselha 52 30 16 4 10 58 40 18

7. Monaco 50 30 15 5 10 52 45 7

8. Strasbourg 43 29 12 7 10 46 37 9

9. Lorient 41 30 10 11 9 40 44 -4

10. Brest 38 30 10 8 12 41 47 -6

11. Paris Football Club 38 30 9 11 10 40 46 -6

12. Toulouse 37 30 10 7 13 41 42 -1

13. Angers 34 30 9 7 14 26 40 -14

14. Le Havre 30 30 6 12 12 25 38 -13

15. Nice 29 30 7 8 15 34 56 -22

16. Auxerre 25 30 5 10 15 25 39 -14

17. Nantes 20 30 4 8 18 25 49 -24

18. Metz 15 30 3 6 21 27 66 -39

Tópicos relacionados:

