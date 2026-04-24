João Fonseca avança à 3ª rodada do Masters 1000 de Madri sem jogar

AFP
AFP
24/04/2026 16:50

O tenista brasileiro João Fonseca avançou à terceira rodada do Masters 1000 de Madri nesta sexta-feira (24), após a desistência do croata Marin Cilic, devido a problemas estomacais.

Fonseca, que faria sua estreia no Masters 1000 de Madri justamente nesta partida, aguarda para saber quem será seu adversário na próxima rodada.

Esse oponente será definido no confronto entre o espanhol Rafael Jódar e o australiano Alex de Minaur.

Cilic, que havia eliminado o belga Zizou Bergs na primeira rodada com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, explicou nas redes sociais que sofreu uma "intoxicação alimentar" na quinta-feira.

"Após tentar me recuperar durante toda a noite, infelizmente meu corpo está exausto e não se encontra no nível adequado" para a partida, acrescentou em sua conta no Instagram.

