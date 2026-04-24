Presidente colombiano chega à Venezuela na 1ª visita de um chefe de Estado pós-Maduro

O presidente colombiano, Gustavo Petro, chegou à Venezuela nesta sexta-feira (24) para uma reunião bilateral com a presidente interina, Delcy Rodríguez, com foco em segurança de fronteiras e cooperação energética.

Esta é a primeira visita oficial de um chefe de Estado ao país desde a captura de Nicolás Maduro pelas forças americanas em janeiro. Petro, um aliado próximo de Maduro, condenou as operações militares em solo venezuelano e inicialmente descreveu a captura como um "sequestro".

Após assumir a presidência interina, Rodríguez retomou as relações diplomáticas com Washington e promoveu reformas jurídicas para facilitar o investimento privado e estrangeiro em petróleo, gás e mineração.

Colômbia e Venezuela têm projetos pendentes de venda de gás e interconexão elétrica.

O presidente colombiano e sua delegação foram recebidos pelo chanceler da Venezuela, Yván Gil.

Um encontro entre os dois líderes estava agendado para meados de março no lado colombiano da fronteira, mas foi cancelado no último minuto devido a preocupações com a segurança. Pouco depois, uma delegação colombiana de alto nível viajou a Caracas para discutir questões de segurança e energia.

A agenda desta sexta-feira inclui uma reunião privada entre os dois presidentes no Palácio de Miraflores.

Petro, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, visitou a Venezuela pela última vez em abril de 2024.

Colômbia e Venezuela compartilham uma fronteira porosa de 2.200 quilômetros, onde grupos armados disputam o controle dos lucros do narcotráfico, da mineração ilegal e do contrabando.

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