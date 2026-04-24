Enviados de Trump viajarão ao Paquistão no sábado para diálogo com o Irã
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Os enviados do presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, viajarão ao Paquistão neste sábado (25) para mais uma rodada de negociações com o Irã, com o objetivo de pôr fim à guerra, anunciou a Casa Branca.
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"Posso confirmar que o enviado especial Witkoff e Jared Kushner partirão novamente para o Paquistão amanhã de manhã para realizarem negociações (...) com representantes da delegação iraniana", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, à Fox News nesta sexta-feira (24).
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