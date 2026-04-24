Internacional

Presidente colombiano chega à Venezuela na 1ª visita de um chefe de Estado após a queda de Maduro

AF
AFP
AF
AFP
24/04/2026 14:14

O presidente colombiano, Gustavo Petro, chegou à Venezuela nesta sexta-feira (24) para uma reunião bilateral com a presidente interina, Delcy Rodríguez, com foco em segurança de fronteiras e cooperação energética. 

Esta é a primeira visita oficial de um chefe de Estado ao país desde a captura de Nicolás Maduro pelas forças americanas em janeiro. Petro, um aliado próximo de Maduro, condenou as operações militares em solo venezuelano e inicialmente descreveu a captura como um "sequestro". 

O presidente colombiano e sua delegação foram recebidos pelo chanceler da Venezuela, Yván Gil.

afc/pgf/mel/aa

Estado de Minas

Estado de Minas

