Zelensky conversa com príncipe herdeiro da Arábia Saudita sobre segurança

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta sexta-feira (24) que se reuniu com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, com quem discutiu a cooperação entre os dois países nas áreas de defesa, energia e segurança alimentar.

Em uma mensagem publicada nas redes sociais, acompanhada de um vídeo que mostra os dois em uma sala luxuosamente decorada, o presidente ucraniano, que já havia visitado o país no final de março, descreveu uma "reunião muito produtiva" com Mohammed bin Salman.

"Há um acordo de segurança estratégica que estamos desenvolvendo ativamente em três áreas-chave", afirmou, citando defesa, fornecimento de energia e segurança alimentar.

O encontro ocorreu no porto saudita de Jidá, na costa do Mar Vermelho.

Zelensky fortaleceu os laços com diversos países do Golfo no contexto dos conflitos de Estados Unidos e Israel contra o Irã, e assinou acordos de defesa — incluindo um com Riade — para compartilhar a experiência de Kiev em derrubar drones, adquirida ao repelir ataques russos por mais de quatro anos.

Durante sua visita no mês passado, Zelensky afirmou que ambos os lados haviam "chegado a um importante acordo" sobre defesa aérea.

O pacto prevê dez anos de cooperação em defesa, incluindo o estabelecimento de linhas de produção conjuntas, explicou ele.

Kiev enviou dezenas de especialistas militares e interceptores de drones para diversos países da região, onde foram utilizados para derrubar drones iranianos.

A capital ucraniana promove suas defesas contra drones como as melhores do mundo.

A Arábia Saudita mantém boas relações tanto com Kiev quanto com Moscou e também sediou conversas com autoridades americanas para pôr fim à incursão russa.

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