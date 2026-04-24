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Carlos Alcaraz anuncia que não disputará Roland Garros devido a lesão

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Repórter
24/04/2026 13:14

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O número 2 do mundo, Carlos Alcaraz, anunciou nesta sexta-feira (24) que devido a uma lesão no punho não poderá disputar a próxima edição do torneio de Roland Garros, na França, competição na qual ele é o atual campeão. 

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"Após os resultados dos exames realizados hoje, decidimos que a atitude mais prudente é ter cautela e não participar de Roma nem de Roland Garros", afirmou o bicampeão do torneio parisiense em um comunicado publicado em suas redes sociais.

Alcaraz, que já havia desistido do torneio de Barcelona logo após sua estreia devido ao problema no punho, não informou uma data específica para seu retorno às quadras. 

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gr/dr/aam

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