Netanyahu anuncia que removeu pequeno tumor maligno da próstata

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, divulgou com atraso seu boletim médico anual nesta sexta-feira (24), o qual indica que os médicos removeram com sucesso um pequeno "tumor maligno em estágio inicial" de sua próstata.

Em uma publicação no X, o líder israelense, de 76 anos, observou que passou por uma cirurgia bem-sucedida há 18 meses para tratar "um aumento benigno da próstata".

"Durante meu último exame médico, uma pequena mancha de menos de um centímetro foi detectada em minha próstata. Os exames confirmaram que se tratava de um tumor maligno em estágio muito inicial, sem sinais de metástase", declarou.

Netanyahu acrescentou que passou por um "tratamento específico que eliminou o problema e não deixou rastros", sem especificar quando.

Segundo seu gabinete na época, o primeiro-ministro realizou uma "colonoscopia de rotina" em um hospital de Jerusalém em maio do ano passado.

Netanyahu justificou o atraso na divulgação do boletim médico citando a guerra no Oriente Médio e alegando preocupação com a possibilidade de o Irã disseminar "propaganda falsa".

A guerra contra o Irã, iniciada por Israel e pelos Estados Unidos, está em pausa desde que um cessar-fogo temporário entrou em vigor há pouco mais de duas semanas.

Netanyahu foi hospitalizado diversas vezes desde que retornou ao cargo em dezembro de 2022, segundo seu gabinete. Em março de 2024, ele foi submetido a uma cirurgia de hérnia e, em 2023, teve um marca-passo implantado.

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