Príncipe Harry inicia operações de desminagem na Ucrânia

Quase trinta anos após a emblemática visita de sua mãe, a princesa Diana, a Angola, o príncipe Harry conheceu, nesta sexta-feira (24), em primeira mão, os trabalhos de desminagem, com drones e robôs, na cidade ucraniana de Bucha.

Com óculos de realidade virtual e um colete de proteção azul sobre os ombros, Harry pilotou um drone equipado com IA que serve para detectar e mapear artefatos explosivos, informou a organização beneficente de desminagem Halo Trust no segundo dia de visita do príncipe à Ucrânia.

O filho mais novo do rei Charles III pilotou um robô projetado para recolher objetos perigosos do solo, acrescentou a organização, que já havia recebido apoio da princesa Diana. Imagens divulgadas pela ONG mostram o príncipe com um robô em forma de cachorro.

Esta sequência lembra um episódio no qual a princesa Diana, equipada com capacete e colete de proteção, atravessou um campo minado na Angola em janeiro de 1997, a convite do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

O Duque de Sussex, de 41 anos, considerou que é "impressionante" ver como a tecnologia torna "a desminagem mais inteligente, mais rápida e mais segura".

"Quando minha mãe foi para a Angola, há quase 30 anos, os desminadores trabalhavam de joelhos para encontrar explosivos ocultos. Hoje utilizam drones, inteligência artificial e robôs para maior precisão e proteção", disse Harry, citado no comunicado da Halo Trust.

"Não é apenas um avanço, salva vivas", acrescentou.

O príncipe Harry também prestou homenagem às vítimas dos massacres atribuídos ao exército de Moscou em Bucha, a cerca de 30 quilômetros a noroeste de Kiev, no início da invasão russa da Ucrânia, há quase quatro anos.

Pouco depois do exército ucraniano ter libertado Bucha, no fim de março de 2022, foram encontrados os corpos de dezenas de civis que haviam sido executados sumariamente.

Na quinta-feira (23), em Kiev, o príncipe Harry instou o presidente russo, Vladimir Putin, a pôr fim à guerra na Ucrânia e pediu aos Estados Unidos que desempenhassem um papel nas negociações.

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