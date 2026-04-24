Grande Prêmio da Turquia retornará à Fórmula 1 em 2027

O Grande Prêmio da Turquia retornará ao calendário do Mundial de Fórmula 1 por cinco anos, a partir de 2027, anunciou a Presidência turca nesta sexta-feira (24).

O GP da Turquia será realizado no Istanbul Park, que sediou a F1 em nove ocasiões entre 2005 e 2011 e, posteriormente, em 2020 e 2021.

"A Turquia está de volta às pistas com um contrato de 5 anos", declarou a Presidência turca em um comunicado.

A apresentação oficial desse acordo ocorre nesta sexta-feira no Palácio Dolmabahçe, em Istambul, com a presença do presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an, do CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, e do presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem.

O circuito de Istambul, com extensão de 5,34 km, conta com 14 curvas, incluindo a renomada Curva 8, uma curva tripla à esquerda que deve ser percorrida em alta velocidade.

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