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Rússia e Ucrânia anunciam troca de 193 prisioneiros de cada lado

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AFP
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Repórter
24/04/2026 10:51

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Rússia e Ucrânia anunciaram, nesta sexta-feira (24), a troca de 193 prisioneiros de guerra de cada lado. O exército russo afirmou que os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos mediaram a troca. 

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"Atualmente, os militares russos estão em Belarus, onde recebem a assistência psicológica e médica necessária", declarou o exército russo em um comunicado divulgado no aplicativo Max.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmou o retorno dos 193 combatentes.

"Eles defenderam a Ucrânia em várias frentes. Entre eles estão aqueles contra os quais a Rússia iniciou processos criminais, assim como feridos", afirmou no X.

Esta é a segunda operação desse tipo neste mês: em 11 de abril, Rússia e Ucrânia trocaram 175 prisioneiros de guerra de cada lado, poucas horas antes da entrada em vigor de uma trégua de Páscoa. 

As trocas de prisioneiros e corpos são o único resultado concreto de várias rodadas de negociações diretas entre os dois países, organizadas desde 2025 sob pressão dos Estados Unidos. 

Essas negociações, mediadas pelos EUA, estão paralisadas desde o início da guerra no Oriente Médio, desencadeada no final de fevereiro por bombardeios dos EUA e de Israel contra o Irã.

A ofensiva russa contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, é o conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com centenas de milhares de mortes em ambos os países, segundo estimativas.

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bur/ahg/pc/aa

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