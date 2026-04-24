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Mídia estatal confirma que chanceler do Irã viajará para Islamabad

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Repórter
24/04/2026 10:16

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O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, viajará a Islamabad nesta sexta-feira (24) para conversas sobre a guerra com os Estados Unidos e Israel, confirmou a agência de notícias estatal Irna. 

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A capital paquistanesa se prepara para a segunda rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã, embora não esteja claro se Araghchi se reunirá com autoridades americanas. O ministro "iniciará uma viagem pela região na noite de sexta-feira com visitas a Islamabad, Mascate e Moscou", informou a Irna. 

"O objetivo desta viagem é realizar consultas bilaterais, abordar os desdobramentos atuais na região e analisar a situação da guerra imposta pelos Estados Unidos e pelo regime israelense contra o Irã", acrescentou a agência.

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bur/cgo/vl/pc/jvb/aa-jc

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